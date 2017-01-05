美軍空襲敘利亞 炸死前蓋達組織25成員
2017-01-05 06:52
美國戰機近日在敍利亞發動空襲，炸死前蓋達附屬組織「征服沙姆陣線」的25名成員。（路透資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞內戰持續近6年，交戰的政府軍與反抗軍於日前協議停火， 各國正積極掃蕩敘國境內的恐怖組織。有外媒報導指出，美國戰機近日在敍利亞發動空襲，炸死前蓋達（Al-Qaeda）附屬組織「征服沙姆陣線」（Jabhat Fateh al-Sham）的25名成員。嫩
綜合外媒報導，敍利亞人權觀察組織指出，美國戰機於當地時間3日在敍利亞伊德利卜省（Idlib）發動空襲，據報炸死在開會的25名「征服沙姆陣線」成員，死者包括組織高層人物。但美國軍方僅承認確實發動空襲，沒有透露詳細傷亡數字。
「征服沙姆陣線」原名「努斯拉陣線」（al-Nusra Front），原本是蓋達組織在敘利亞和黎巴嫩的分支，但在去年7月宣布改名並脫離蓋達組織。目前該組織屬於敘利亞反抗軍的一環，但根據日前俄國主導的停火協議中，該集團沒有被列入停火範圍。
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