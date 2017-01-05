羅馬尼亞國會通過左傾政府內閣
2017-01-05 04:36
〔中央社〕羅馬尼亞國會今天通過由葛林多努（Sorin Grindeanu）所領導的左傾政府內閣名單。葛林多努曾誓言阻止數以千計的羅馬尼亞人民移民國外、進行公路建設和鼓勵消費本國產品。
美聯社報導，葛林多努還表示，他將創造1個他所謂的「正常的羅馬尼亞」。
在國會以295票對133票通過內閣名單後，葛林多努說，他希望建立一個「人民可以像大多數歐洲人民一樣擁有自由和權利的國家」。
國會投票後不久，總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）即主持新政府的就任儀式。
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