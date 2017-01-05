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傳川普將提名海格提擔任駐日大使

2017-01-05  04:12

〔中央社〕據美國總統當選人川普（Donald Trump）交接小組的1位顧問說，川普計畫提名海格提（William Hagerty）為下任美國駐日本大使。

「日本經濟新聞」稍早曾報導，川普不久將宣布提名海格提為新任駐日大使。

根據網路資料，海格提也是川普交接小組的重要成員，他在波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）服務時曾奉派駐日3年。

川普交接小組的這名顧問向路透社證實日經新聞的這項報導，不過他要求不要具名。

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