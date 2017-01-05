川普將任命克雷頓為美證管會主席

2017-01-05 03:44

〔中央社〕美國總統當選人川普（Donald Trump）今天說，他將提名華爾街律師克雷頓（Walter "Jay" Clayton）為美國證券管理委員會（SEC）主席。

路透社報導，川普在聲明中說：「克雷頓在金融和管理法令的許多方面是才華橫溢的專家，他將在照規章辦事的同時，也確保我們的金融機構持續茁壯。」

他說：「我們將鬆綁許多阻礙美國企業投資的法令，並且以不傷害美國勞工的方式恢復對金融業的監督。」

克雷頓是紐約蘇利文克倫威爾（Sullivan & Cromwell）律師事務所合夥人，專門為客戶提供公開和私下併購及籌募資本建議。