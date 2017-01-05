薩爾瓦多規模5.3地震 未傳出傷亡
2017-01-05 03:12
〔中央社〕中美洲薩爾瓦多當局說，今天發生規模5.3地震，但未立即傳出人員傷亡或財物損失的報導。
路透社報導，薩爾瓦多環境部說，這次地震震央是在位於海岸城市自由市（La Libertad）南方約50公里的太平洋中，震源深度為21公里。
民防當局說，未立即傳出人員傷亡和財物損失的報導。
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