| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

撞緩冲器 紐約火車車禍 逾100人受傷

2017-01-05  00:54

〔中央社〕紐約市當局表示，長島鐵路（Long Island Rail Road）一列火車今天駛抵紐約市布魯克林站時，撞擊到1座緩冲器，造成100多人受到輕傷。

在美聯社報導，場消防官員說，來自鐵軌的金屬似乎刺穿火車底部，導致車輪翹起來，鐵軌以外的1處工作區，也因這起車禍受損。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）說，這列火車駛得很慢，出事後也並非真的脫軌。

傷者中11人須送醫救治。現場官員估計，約600到700人搭乘這列火車。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：撞緩冲器 紐約火車車禍 逾100人受傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.