義：柏林卡車案主嫌以同把槍打傷米蘭警

2017-01-05 00:14

〔中央社〕義大利警方今天表示，突尼西亞嫌犯艾姆里將在柏林耶誕市集攻擊案使用的武器跨境偷帶進義大利，而且在與義國警方發生的槍戰中也使用這把槍。艾姆里在槍戰中遭擊斃。

義大利警方表示，彈道測試證實，用來射擊米蘭員警的槍枝和殺害遭劫波蘭卡車司機的槍枝是同一把。據信艾姆里（Anis Amri）在去年12月19日駕駛卡車衝撞逛柏林耶誕市集的群眾，造成12人喪命。

鑑識人員在聲明中說：「用來殺害柏林屠殺案卡車司機的武器，和艾姆里在米蘭打傷員警的槍枝是同一把。」

聲明說，當局正在調查這把槍是否被拿來「在義大利或其他地區犯下其他刑事案件」。