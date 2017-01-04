| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

屁孩無國界 美眾議員之子在國會當眾耍寶

2017-01-04  23:58

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國第115屆國會3日開議，來自堪薩斯州的新科聯邦眾議員羅傑˙馬歇爾當天在國會山莊宣誓過後、帶著眾家人與眾議院議長萊恩拍合照時，竟遭寶貝兒子卡爾耍寶搞破壞：站在父親與萊恩中間的卡爾擺出低頭彷彿要打噴嚏的嘻哈動作dabbing；萊恩看了先是一愣，之後拉了拉卡爾的手，要他別鬧了。

聯邦眾議員馬歇爾事後在推特上標記萊恩說，卡爾被禁足了。根據了解，17歲的卡爾當天負責捧著父親宣誓就職所用的聖經；當宣誓結束、眾人準備拍大合照時，卡爾突然做出dabbing動作；搞不清狀況的萊恩一開始還問卡爾是否還好，卡爾忍不住笑了，眾議員老爸也似乎沒搞懂狀況，竟說「他在打噴嚏」。

廣告
  • 美國聯邦眾議員馬歇爾之子卡爾（中眼鏡男）在父親（左3紅領帶者）宣誓就職後與眾議院議長萊恩（卡爾右方男子）合照時，耍寶做出dabbing動作。（圖擷取自NBC推特）

    美國聯邦眾議員馬歇爾之子卡爾（中眼鏡男）在父親（左3紅領帶者）宣誓就職後與眾議院議長萊恩（卡爾右方男子）合照時，耍寶做出dabbing動作。（圖擷取自NBC推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國會山莊 宣誓 屁孩 眾議院議長 美國聯邦眾議員 萊恩 馬歇爾
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：屁孩無國界 美眾議員之子在國會當眾耍寶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.