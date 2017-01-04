屁孩無國界 美眾議員之子在國會當眾耍寶

2017-01-04 23:58

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國第115屆國會3日開議，來自堪薩斯州的新科聯邦眾議員羅傑˙馬歇爾當天在國會山莊宣誓過後、帶著眾家人與眾議院議長萊恩拍合照時，竟遭寶貝兒子卡爾耍寶搞破壞：站在父親與萊恩中間的卡爾擺出低頭彷彿要打噴嚏的嘻哈動作dabbing；萊恩看了先是一愣，之後拉了拉卡爾的手，要他別鬧了。

聯邦眾議員馬歇爾事後在推特上標記萊恩說，卡爾被禁足了。根據了解，17歲的卡爾當天負責捧著父親宣誓就職所用的聖經；當宣誓結束、眾人準備拍大合照時，卡爾突然做出dabbing動作；搞不清狀況的萊恩一開始還問卡爾是否還好，卡爾忍不住笑了，眾議員老爸也似乎沒搞懂狀況，竟說「他在打噴嚏」。