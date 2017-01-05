美眾院議事新規定 違規罰款1萬6千元
2017-01-05 00:13
美國眾議院昨天通過了新一屆國會的議事新規定，議員若違反議事規定，將罰款500美元（約台幣1萬6）。圖為美國眾議院議長保羅．萊恩。（路透）
〔中央社〕共和黨主導的美國眾議院昨天通過了新一屆國會的議事新規定，其中包括多項調整，而議員多依照黨意投票。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項提案以234對193票通過。新規定包括共和黨提出的一項條款，將對違反眾院行為規範的議員罰款。這個調整是因應民主黨在去年6月主導靜坐抗議、使議事癱瘓24小時以上而制定。當時大批議員控制了眾院，要求對槍械管控採取行動。
議員若違反議事規定，將罰款500美元（約台幣1萬6），若再犯則每次累計2500美元罰款。
帶領靜坐抗議的喬治亞州聯邦眾議員、民權運動領袖路易斯（John Lewis）憤怒譴責這項提案，誓言持續力促國會就槍械相關法案進行表決。
他在議會高聲說：「沒有任何國會、任何人及委員會有權說，我們不能起身直言、向當權者說出真相。我們有異議權。我們無法也不會保持沉默。」
共和黨人表示，維護規定很重要，如果他們不處罰違規者，對整個眾院都不公平。
眾院程序委員會主席、德州議員塞申斯（Pete Sessions）為罰款做辯護表示：「守規矩就能避免混亂。」
共和黨主導的美國眾議院昨天通過了新一屆國會的議事新規定，其中包括多項調整。（美聯社）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 世界最強10大驅逐艦 第1名來自這個國家！
- 神秘棋士「Master」 自曝是AlphaGo推手黃士傑
- 遼寧號將經台海北返？ 國防部：均屬臆測
- 紐約長島火車出軌 103人受傷、車站暫時關閉
- 美眾院議事新規定 違規罰款1萬6千元
網友回應
熱門新聞
- 國史館解密 蔣介石曾言「台灣不過為我國一托管地」
- 翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
- 葡萄王將買回庫藏股3000張
- 結核菌入侵引起心包膜炎 心臟大如排球
- 單一陳情系統上線 「投訴總統也可以」
- 昇陽光電12月營收月減32.37%
- 籃球飛人上身 巴特勒轟52分
- 腦積水用腰腹腔引流手術 預後良好
- 春節垃圾清運 43收受點不打烊
- 每次調漲都有鬍鬚張？網友神解：4點優勢讓它倒不了
- 日台交流協會掛牌》日本奪回「一中」解釋權
- 潘姿吟「回歸」 遭國泰「一姊」狙殺
- 禽蛋一次性包材 嘉縣開17張勸導單
- 騎士酒駕自撞 LP被燙成烤小鳥
- 網站賭吃角子老虎 法官：隱蔽的虛擬空間判無罪
- 怪獸強忍喪母痛 五月天淚憶獸媽
- 小混混覺醒 吳俊男花5千萬蓋圖書館
- 李姓老婦車禍亡 警民連手助歸鄉
- 信義區公所招標案 內政部都委會過關
- 〈Let’s talk〉女友竟是大媽寶 綁手綁腳難下決定
- 嘉市副市長 前彰師大校長張惠博接任
- NBA》說好不上俠客烏龍球 歐尼爾改貼麥基醜褲（影音）
- DRTS玉里上路 在地小黃憂生計
- 傳藝中心住宿?新團隊︰不當旅館用
- 提款機前驚見「提款雞」？ 網友笑翻：要5號了
- 台中國際機場揭牌 爭取廉航維修
- 林克穎辯護律師被控涉詐欺 900萬賣陽明山違建
- 新北閱讀王 年借3104筆
- 挺台灣名義參加東奧 日團體簽名請願
- 中國嚴加外匯管制 謝金河：台商資金匯出難度大增
- 唐立淇憔悴開直播 粉絲疑驚見淚痕
- 〈家庭診療室〉女兒逆來順受 丈母娘看女婿就氣
- 汰二行程機車買電動車 雲林補助最高3.4萬
- 盲目護航 民進黨違背過去堅持與價值
- 10年有成 紙風車368走遍台灣
- 伍佰槍戰近百粉絲 計畫登小巨蛋不擔心不夠嗨
- 史前館MV播歌 被指未獲授權
- 中國個人換匯 禁境外買房、投資
- 《台股青紅燈》拚錯經濟的惡果
- 小舢舨遭東北風吹翻 船長獲救嚇到失憶
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美眾院議事新規定 違規罰款1萬6千元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分