美眾院議事新規定 違規罰款1萬6千元

美國眾議院昨天通過了新一屆國會的議事新規定，議員若違反議事規定，將罰款500美元（約台幣1萬6）。圖為美國眾議院議長保羅．萊恩。（路透）

2017-01-05 00:13

〔中央社〕共和黨主導的美國眾議院昨天通過了新一屆國會的議事新規定，其中包括多項調整，而議員多依照黨意投票。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項提案以234對193票通過。新規定包括共和黨提出的一項條款，將對違反眾院行為規範的議員罰款。這個調整是因應民主黨在去年6月主導靜坐抗議、使議事癱瘓24小時以上而制定。當時大批議員控制了眾院，要求對槍械管控採取行動。

議員若違反議事規定，將罰款500美元（約台幣1萬6），若再犯則每次累計2500美元罰款。

帶領靜坐抗議的喬治亞州聯邦眾議員、民權運動領袖路易斯（John Lewis）憤怒譴責這項提案，誓言持續力促國會就槍械相關法案進行表決。

他在議會高聲說：「沒有任何國會、任何人及委員會有權說，我們不能起身直言、向當權者說出真相。我們有異議權。我們無法也不會保持沉默。」

共和黨人表示，維護規定很重要，如果他們不處罰違規者，對整個眾院都不公平。

眾院程序委員會主席、德州議員塞申斯（Pete Sessions）為罰款做辯護表示：「守規矩就能避免混亂。」