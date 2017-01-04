Master自曝真實身分 中國棋王柯潔嗆：我早就知道了

2017-01-04 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國圍棋網站最近出現名為「Master」的神秘棋士，它連敗中、日、韓圍棋冠軍及多名好手，今晚在擊敗中國著名棋手古力後，創下60連勝的佳績，Master更在比賽中自曝身分，原來他就是AlphaGo推手、台灣博士黃士傑，但「中國棋王」柯潔卻隨即在微博發文，表示早就知道Master的真實身分是誰了，更稱若不是住院，他就會用上準備了一星期的「最後一招」。

Master在今晚9點半左右與古力展開對決，不過他卻在比賽途中於聊天室發言：「我是AlphaGo的黃博士」，自曝身分，引發網友議論。在稍早擊敗古力後，總計Master上線短短5天打了61場比賽，已經拿下了60連勝全無敗績（其中一場對手離線，判和局）。

輸給Master後住院的柯潔，則在今晚10點初於微博發文，文中指出，感謝AlphaGo最新版給棋界帶來的震撼，「作為一開始就知道真身是誰的我來說，是多麼希望網上的快棋，人類能贏一盤」。柯潔更稱，若不是住院，他就會用上準備了一星期的「最後一招」，但沒能用出，讓他感到些微遺憾。