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南韓加速成立特種部隊 目標直指金正恩

2017-01-04  23:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府加速成立旨在剷除金正恩的特種部隊，預計今年底之前將會準備完畢。首爾宣布，將大量投資特種部隊，讓其擁有最先進的設備，用來精準狙擊金正恩，並癱瘓北韓軍事指揮部及大規模毀滅武器。

據《每日電郵報》報導，因北韓試射飛彈舉動頻頻，南韓政府今（4）日決定加速成立特種部隊，南韓參謀長表示，特種部隊主要目的為戰事爆發時，以狙擊金正恩及轟炸軍事指揮部為目標進行特訓，同時摧毀北韓大規模毀滅性武器。

據悉因北韓正在進行核武開發及導彈系統測試，因此讓南韓神經緊繃，決定將整個特種部隊的成立計畫提前了2年，將於今年底前成立。

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  • 南韓政府今日宣布將於年底前，成立特別為金正恩所增設的特種部隊，當戰事爆發時能夠精準狙擊金正恩，並癱瘓北韓軍事指揮系統。（法新社）

    南韓政府今日宣布將於年底前，成立特別為金正恩所增設的特種部隊，當戰事爆發時能夠精準狙擊金正恩，並癱瘓北韓軍事指揮系統。（法新社）

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