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一早醒來想外出 家門竟被一道牆堵住…

2017-01-05  00:31

〔即時新聞／綜合報導〕睡一覺起來家門前竟出現一道牆？德國近日有民眾就碰上這樣的怪事，一早起來想出門卻被一道牆堵在門口，讓他只能先把牆拆掉才能從前門進出。

綜合媒體報導，此事發生於德國的中部城鎮「邁因豪森」（Mainhausen），該名男子是在週一早上要出門時發現，怎麼睡一覺起來前門就被一道牆堵住，相關報導指出，這道磚牆造成該棟房屋約500歐元（約新台幣1萬7000元）的損失。

警方獲報後表示，目前還不清楚這是惡作劇或是有人刻意報復，一名警方發言人甚至笑稱，這讓他想起柏林圍牆，因為當年也是蓋得很快，不過他也強調，這起案件並不是開玩笑，而可說是一種犯罪行為。

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  • 德國近日有民眾一早起來想出門卻被一道牆堵在門口，讓他只能先把牆拆掉才能從前門進出。（圖擷自TheSun）

    德國近日有民眾一早起來想出門卻被一道牆堵在門口，讓他只能先把牆拆掉才能從前門進出。（圖擷自TheSun）

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