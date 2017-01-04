美女童手臂如綠巨人 罕病讓她必須每天流膿

2017-01-04 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名患有罕見疾病的女童，出生右手手臂就有如西瓜大小的脂肪瘤，醫師證實為CLOVES症候群，才18個月的她，就要要24小時穿壓力衣，更要每天排出2次膿。

據《每日郵報》報導，來自美國佛羅里達州的Madison Gatlin出生時就患有CLOVES症候群，導致淋巴液在手臂和胸部腫脹。出身以來腫脹更是隨著年齡增長，越來越大。

現在她必須每天24小時穿上壓力衣，及每天從腫脹的脂肪瘤中，排出2次膿，才能縮小到外科醫生能治療的大小，且還需要進行化學灼燒，讓少量的膿體流出，再注射藥物及鹽水入體內。

Madison的媽媽樂觀表示，她認為Madison是嬰兒界的綠巨人。而醫師則認為可以這樣存活下來是個奇蹟，現在他們在網路上募資，希望可以透過大眾的力量，募得Madison的手術費，幫助她早日和其他兒童一樣健康。

CLOVES症候群是一種罕見疾病，目前全球只有200人罹患這個疾病，是因為PIK3ca基因突變造成，患者可能合併脂肪瘤增生、血管畸形、表皮母斑、脊椎側彎等病變，目前僅能手術切除或矯正脂肪瘤和骨骼問題。