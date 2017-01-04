長頸鹿霸氣護兒趕跑獅群 網友讚母愛偉大

網路流傳一段長頸鹿媽媽為了保護小孩，帥氣趕跑獅群的影片。（圖擷取自影片）

2017-01-04 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕長頸鹿的性情溫和，眾所周知，但是發起狠來，也能讓萬獸之王獅子知道「誰才是老大」！

動物保育網站《The Dodo》分享一段影片，是草原中的獅子群覬覦小長頸鹿，引起長頸鹿媽媽不爽，震怒將獅子群趕跑的畫面，至今已逾46萬人次觀看，網友紛紛留言：「母愛的偉大！」也有人說：「但母獅也是媽媽，攻擊小長頸鹿也是為了養活自己的孩子，這就是大自然。」

無獨有偶，去年9月，南非也發生長頸鹿媽媽為保護自己孩子，力抗2頭獅子，數度飛踢趕跑獅群，可惜小長頸鹿在被獅群襲擊後傷重不治的事件。雖然長頸鹿媽媽一度試圖力保小長頸鹿的屍體，最後也只能任由獅群分食自己的孩子，當時讓不少網友看到新聞感到心碎。