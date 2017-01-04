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紐約長島火車出軌 103人受傷、車站暫時關閉

美國紐約布魯克林區的長島鐵路一輛列車，稍早傳出在大西洋碼頭站（Atlantic Terminal）發生出軌意外，據媒體報導，有103名乘客受傷。（路透）

2017-01-04  22:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約布魯克林區的長島鐵路一輛火車，稍早傳出在大西洋碼頭站（Atlantic Terminal）發生出軌意外，據媒體報導，至少有103名乘客受傷，不過傷勢並不嚴重。

綜合外媒報導，大西洋碼頭站位於長島鐵路大西洋線最西邊的終點站，當地時間4日上午8點20分傳出火車出軌意外，火車有稍微傾斜情形，部分車廂玻璃被壓碎，造成103名旅客受傷。

當時在列車上的49歲阿爾瓦雷斯（Daniel Alvarez）說，火車像平常一樣進站，所有乘客都站起來了，然後突然一陣巨大撞擊，站立的乘客就像骨牌一樣倒下。他說，有幾個人不能行走，必須被抬到擔架上。

紐約市官方目前已緊急公告最新情形，並暫時關閉大西洋碼頭站，目前仍未說明事發原因。有消息指出，事發原因疑似火車進站速度過快，撞到軌道上的「緩衝塊」，造成列車急煞，部分車廂脫軌。

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  • 美國紐約布魯克林區的長島鐵路一輛火車發生出軌意外。（路透）

    美國紐約布魯克林區的長島鐵路一輛火車發生出軌意外。（路透）

  • 傷者不斷被救援人員抬出。（法新社）

    傷者不斷被救援人員抬出。（法新社）

  • 事故造成103名乘客受傷。（法新社）

    事故造成103名乘客受傷。（法新社）

  • 火車出軌意外傷者不斷被救援人員抬出。（法新社）

    火車出軌意外傷者不斷被救援人員抬出。（法新社）

  • 長島鐵路火車出軌，原因尚不明。（路透）

    長島鐵路火車出軌，原因尚不明。（路透）

  • 紐約市官方發推特公告消息。（圖擷自推特）

    紐約市官方發推特公告消息。（圖擷自推特）

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