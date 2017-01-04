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神秘棋士「Master」 自曝是AlphaGo推手黃士傑

在去年初AlphaGo與南韓圍棋名將李世乭（右）的對戰中，黃士傑（左，Aja Huang）就是負責幫AlphaGo下棋的人。（美聯社）

2017-01-04  22:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國圍棋網站最近出現名為「Master」的神秘棋士，它連敗中、日、韓圍棋冠軍及多名好手，截至目前已創下59連勝的超強成績，不過Master今晚在第60場、與中國棋手古力的對決上自曝真面目，原來他就是AlphaGo的幕後推手、台灣博士黃士傑。

來自台灣的黃士傑，自2012年就加入DeepMind團隊，擔任資深研究員。科學期刊「Nature」發表人工智慧AlphaGo研究論文中，他也是第一作者之一，可說是AlphaGo的幕後推手之一，在去年初AlphaGo與南韓圍棋名將李世乭的對戰中，黃士傑就是負責幫AlphaGo下棋的人。

在今天晚上與古力的對戰，Master突然在聊天室發言：「我是AlphaGo的黃博士」，自爆身分，引發網友議論。

Master今晚突然在聊天室發言：「我是AlphaGo的黃博士」，自曝身分，引發網友議論。（圖擷取自微博）

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