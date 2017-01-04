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廣西幼兒園濺血 男子砍傷11幼兒5重傷

2017-01-04  22:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西下午發生一起砍人事件，一名男子翻牆闖入一間幼稚園，砍傷11名幼兒。犯人已遭逮捕，目前警方正在詢問行兇動機。

綜合中媒報導，今（4）日下午3時30分左右，廣西憑祥市小聰仔幼稚園遭一名40多歲的覃姓男子翻牆闖入，持刀砍傷11名幼童，已送往醫院治療，傳出有5人重傷，但皆無生命危險。

覃男目前已被警方控制，正在進一步調查行兇動機。

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  • 廣西一名男子翻牆闖入一間幼稚園，砍傷11名幼兒。（圖擷取自微博）

    廣西一名男子翻牆闖入一間幼稚園，砍傷11名幼兒。（圖擷取自微博）

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