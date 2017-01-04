美民主黨電郵遭駭 維基解密否認俄方提供消息

阿山吉接受福斯電視台獨家專訪，他再次否認俄羅斯政府是電郵門的消息來源。（美聯社）

2017-01-04 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨電郵遭駭，維基解密創辦人阿山吉（Julian Assange）上月接受媒體專訪時強調，有關希拉蕊競選主席波德斯達（John Podesta）的相關電郵，消息來源並非來自俄羅斯駭客。

國中央情報局（CIA）日前認為，俄國政府將駭入民主黨全國委員會（DNC）及希拉蕊陣營競選總幹事波德斯達（John Podesta）的電郵交給維基解密，不過遭到阿山吉鄭重否認。

阿山吉在倫敦的厄瓜多大使館接受《FOX》主持人哈尼蒂（Sean Hannity）獨家專訪表示，「我們已經說過，在過去兩個月裡我們一直重複說，我們的消息來源不是俄羅斯政府，它不是任何國家機構。」至於誰是消息來源，阿山吉並沒有透露。專訪在美東時間本月3日晚間10點播出。

被問到電郵門是否改變選情，他則說，「我不知道，而且也不可能！」如果真的有影響，那應該是那些真實的指控改變了選舉結果。他也指出，最近聯邦調查局、白宮等聲明都沒再提到「維基解密」，這「非常奇怪」。

此外，美國總統當選人川普稍早也在推特貼文，「阿山吉說一個14歲的小孩都可以駭進波德斯達（的電郵），為何民主黨全國委員會這麼不小心呢？他（指阿山吉）也說俄羅斯不是消息來源。」

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