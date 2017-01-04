| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
神秘棋士「Master」 自曝是AlphaGo推手黃士傑 紐約長島列車出軌 20人受傷、車站暫時關閉
 首頁 > 國際

川普狂發推文 中國官媒開砲：不可取

2017-01-04  20:25

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統當選人川普向來討厭主流媒體，最愛在推特上單方面開砲或放話，美國政壇與媒體深感困擾；如今連常被川普在推特上痛罵的中國也受不了了，認為川普沉迷推特「不可取」。

中國官媒新華社3日發表評論，指稱主持過電視實境秀、大選時靠社交媒體造勢、募款與吸票的川普，已經養成發推文的習慣，經常上推特大放厥詞，包括令北京當局很感冒的「涉華負面言論」；該評論認為，川普透過發推文放話來觸碰敏感問題，以增加與他國談判的籌碼，批評川普把外交當兒戲或做生意。

有美國網友在得知中國官媒發表此等評論後無奈表示，真沒想到自己居然會有同意中國的看法的一天。

值得注意的是，該評論文特別引用美國媒體如「美國有線電視新聞網」（CNN）與「華盛頓郵報」對川普愛發推文的報導與看法，甚至提及美國前國務卿歐布萊特女士曾稱推特不應成為外交政策的工具的發言，頗有以子之矛攻子之盾的味道。

此外，新華社4日繼續發佈相關新聞，內容是美國參議院少數黨（民主黨）領袖舒莫批評川普狂發推文…「如果川普繼續當『推特總統』，則會成為一個失敗的總統。」

廣告
  • 川普愛上推特開嗆放話的行徑，連中國也受不了了。圖為川普去年12月13日在公開場合發言。（美聯社）

    川普愛上推特開嗆放話的行徑，連中國也受不了了。圖為川普去年12月13日在公開場合發言。（美聯社）

  • 中國新華社3日發表短評，認為美國總統當選人川普愛上推特發文的行為「不可取」。（圖擷取自新華網）

    中國新華社3日發表短評，認為美國總統當選人川普愛上推特發文的行為「不可取」。（圖擷取自新華網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 推特 新華社
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：川普狂發推文 中國官媒開砲：不可取


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.