川普狂發推文 中國官媒開砲：不可取

2017-01-04 20:25

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統當選人川普向來討厭主流媒體，最愛在推特上單方面開砲或放話，美國政壇與媒體深感困擾；如今連常被川普在推特上痛罵的中國也受不了了，認為川普沉迷推特「不可取」。

中國官媒新華社3日發表評論，指稱主持過電視實境秀、大選時靠社交媒體造勢、募款與吸票的川普，已經養成發推文的習慣，經常上推特大放厥詞，包括令北京當局很感冒的「涉華負面言論」；該評論認為，川普透過發推文放話來觸碰敏感問題，以增加與他國談判的籌碼，批評川普把外交當兒戲或做生意。

有美國網友在得知中國官媒發表此等評論後無奈表示，真沒想到自己居然會有同意中國的看法的一天。

值得注意的是，該評論文特別引用美國媒體如「美國有線電視新聞網」（CNN）與「華盛頓郵報」對川普愛發推文的報導與看法，甚至提及美國前國務卿歐布萊特女士曾稱推特不應成為外交政策的工具的發言，頗有以子之矛攻子之盾的味道。

此外，新華社4日繼續發佈相關新聞，內容是美國參議院少數黨（民主黨）領袖舒莫批評川普狂發推文…「如果川普繼續當『推特總統』，則會成為一個失敗的總統。」