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超狂！巴西囚犯自拍越獄 還在臉書高調打卡

2017-01-04  22:10

〔即時新聞／綜合報導〕巴西亞馬遜州（Amazonas state）首府瑪瑙斯（Manaus）1日驚傳監獄暴動事件，造成56人死亡、184名囚犯越獄，期間還有囚犯在越獄時於臉書打卡，行徑相當高調！

根據《BBC》報導，其中一名越獄的囚犯布雷默（Brayan Bremer）在越獄期間還在臉書向外界表示自己正在越獄中，並放上與朋友的合照，背景是一片茂密的樹林，有人吃著水果、舉起大拇指比讚，神情感覺相當輕鬆。而站在布雷默後方的一名男子也是囚犯，目前已被抓回。

報導指出，布雷默因搶劫入獄，儘管巴西禁止囚犯使用網路，但他仍活躍於臉書，而此次越獄更是在臉書上高調打卡，被網友廣為流傳，甚至還有網友將他們的自拍照後製成電影海報，一夕間成為越獄電影的英雄。

據巴西官員表示，1日巴西亞馬遜首府瑪瑙斯暴動，Antonio Trindade監獄有72名囚犯逃走，布雷默就是其中之一，數小時後，不遠處的另一所監獄Anisio Jobim也發生騷亂，112名囚犯越獄。目前已找回40名逃犯。

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  • 巴西囚犯布雷默（左）在越獄期間還在臉書向外界表示自己正在越獄。（圖取自臉書）

    巴西囚犯布雷默（左）在越獄期間還在臉書向外界表示自己正在越獄。（圖取自臉書）

  • 布雷默放上與朋友的合照，背景是一片茂密的樹林，有人吃著水果、舉起大拇指比讚，神情感覺相當輕鬆。（圖取自臉書）

    布雷默放上與朋友的合照，背景是一片茂密的樹林，有人吃著水果、舉起大拇指比讚，神情感覺相當輕鬆。（圖取自臉書）

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