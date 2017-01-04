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去年全球天災損害金額達5.7兆 創4年來新高

日本熊本於去年4月間發生規模7.3強震，造成南阿蘇村大規模土石崩落，阿蘇村對外連結的阿蘇大橋也崩落斷裂。（資料照，美聯社）

2017-01-04  23:55

〔即時新聞／綜合報導〕去年全球天災帶來諸多損害，有德國的保險集團指出，去年的損害金額創4年來最高，共造成1750億美元（約合新台幣5.7兆）的損害。其中日本九州於去年4月的兩波強震就造成310億美元（約新台幣1兆）的損失。

《法新社》報導，全球保險業巨擘、慕尼黑再保險集團（Munich Re）指出，2016年天災造成的死亡人數為8700人，遠比前一年低，2015年共有2萬5400人死於天災，但2016年的損害金額卻是2012年以來最高，其中日本九州的兩次強震為該國帶來310億美元的損失，中國在去年6、7月間的水患則讓他們遭受200億美元的損失。至於美國南部嚴重的水患，也導致100億美元的損害。

報導也指出，整體來說，2016年水患佔所有損失的34%，與過去10年平均的水平、21%相比也較為異常。另外，北美地區去年遭受了高達160起天然災害，是從1980年代以來最多起的1年。

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  • 中國多個省份去年7月間在連日豪雨下，多個省份均傳出災情，安徽舒城縣更曾傳出一家養豬場有6000多頭豬隻浸泡於水中約20小時，直到救災人員逐一協助後才順利脫困。（資料照，路透）

    中國多個省份去年7月間在連日豪雨下，多個省份均傳出災情，安徽舒城縣更曾傳出一家養豬場有6000多頭豬隻浸泡於水中約20小時，直到救災人員逐一協助後才順利脫困。（資料照，路透）

  • 印度於去年8月初受連日暴雨影響，曾傳出有近百人死於水患、數百萬人受災。（資料照，美聯社）

    印度於去年8月初受連日暴雨影響，曾傳出有近百人死於水患、數百萬人受災。（資料照，美聯社）

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