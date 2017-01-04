幸福的秘密? 印度7旬婦每天吃沙2公斤

印度婦女沃蒂（Kusma Vati）60多年來每天吃下2公斤的沙子。（圖取自《都市報》）

2017-01-04 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕印度婦女沃蒂（Kusma Vati）60多年來每天吃下2公斤的沙子，並稱這讓她保持健康，是她幸福的秘密。

綜合外媒報導，住在印度瓦拉納西（Varanasi）的沃蒂今年已78歲，她每天都花上幾小時把沙子吃到肚子裡，「我已經吃沙子和礫石大約63年了，我喜歡吃它們，不認為這有任何不好的影響」，她的嘴、胃和牙齒都很好。

沃蒂說，她每天吃下2公斤的沙子，從來不覺得需要去看醫生，「我15歲開始吃沙子時會肚子痛，但沒有持續很長時間」，現在這一切對她來說很正常，「我覺得沙子裡的礦物質給我在田裡工作的能量」。

沃蒂的孫子希望她放棄這特殊的習慣，但她不明白為何要如此，「我的孫子堅持要我透過醫療擺脫這種成癮，但我看來不需要」，沃蒂說，她很健康，甚至指這是她幸福的秘密。