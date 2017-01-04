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你被雇用了？ 《誰是接班人》參賽者有望進白宮

2017-01-04  20:57

〔即時新聞／綜合報導〕在美國準總統川普（Donald Trump）主持的節目《誰是接班人》（The Apprentice）中，以多次被開除而聞名的參賽者瑪尼戈爾（Omarosa Manigault），有望進入白宮任職。

綜合外媒報導，42歲的瑪尼戈爾出生於俄亥俄州，過去曾參加選美，在克林頓政府時期，曾在副總統高爾辦公室工作，現在是霍華大學（Howard University）品牌與行銷講師。

瑪尼戈爾是川普競選期間最著名的非裔美國人支持者，但其對川普熱情的讚美也受到不少批評。瑪尼戈爾現是川普團隊非洲裔美國人推廣部門的主任，也為交接團隊工作。

根據2名消息人士指出，瑪尼戈爾有望成為川普白宮的工作人員，其工作預計是專注於公眾參與，但據傳，瑪尼戈爾希望能擔任駐海地大使。《美聯社》詢問川普交接團隊此事，但未獲得相關回應。

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  • 《誰是接班人》中，以多次被開除而聞名的參賽者瑪尼戈爾，有望進入白宮任職。（彭博）

    《誰是接班人》中，以多次被開除而聞名的參賽者瑪尼戈爾，有望進入白宮任職。（彭博）

  • 瑪尼戈爾是川普競選期間最著名的非裔美國人支持者，但其對川普熱情的讚美也受到不少批評。（路透）

    瑪尼戈爾是川普競選期間最著名的非裔美國人支持者，但其對川普熱情的讚美也受到不少批評。（路透）

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