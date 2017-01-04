菲國爆史上最大越獄案 百名重刑犯逍遙法外

2017-01-04 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓南部基達帕萬市，北哥打巴托區的監獄（North Cotabato District Jail）今日凌晨驚爆遭槍手襲擊，造成158名囚犯趁亂越獄，1名獄警及6名囚犯在槍戰中身亡。據監獄管理發言人索爾達（Xavier Solda）督察表示，此次是菲律賓史上最大的越獄案件。

綜合外媒報導，位在基達帕萬市北哥打巴托區的監獄，在今日凌晨遇槍手攻擊，索爾達督察指出，槍手藏匿於周遭森林之中，在夜幕低垂的掩護下，持武器攻擊監獄，雙方隨即爆發長達數小的槍戰，造成158名罪犯趁亂脫逃，其中1名獄警與6位囚犯在槍戰中喪身。

典獄長彼得（Peter Bongat）表示，這座監獄內關有約1511名囚犯，且大多數都是重刑犯，索爾達督察也表示，據他所知，此次為歷史上最大的越獄案件。初步消息指出，此次攻擊行動，是由菲國最大的穆斯林反叛組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（Moro Islamic Liberation Front, MILF）所策畫。

當局已派出軍警全面追緝越獄囚犯，目前已逮回8名，據悉，監獄附近村莊內已貼有通告，警告居民逃犯恐混入村莊挾持人質，目前已全面戒備，也協助警方抓拿一名逃犯。

據《德國之聲》報導，該地區衝突已持續數十年之久，雖菲國政府在2014年與MILF簽署和平協議，但零星的衝突仍不斷出現。