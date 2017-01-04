印度跨年夜傳大規模性騷 受害者：手從四面八方伸來
印度班加羅爾跨年夜驚傳大規模性騷事件，受害女性從人群中逃出到警方圍出的安全地帶。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕印度大城班加羅爾（Bangalore）跨年夜驚傳大規模性騷擾事件，多名女性在人群中遭攻擊、侮辱，一名受害者日前出面還原事發經過，指控當時四面八方都是伸出來摸妳、抓妳的手，完全無法指控出一個「具體的人」犯案，因為對女性猥褻的人實在是太多了。
《BBC》報導，該名受害者化名布加（Pooja），她表示，她在去年12月31日晚上11點30分出門，當時街道都還很平靜、寧靜，但到了12點30分時，原本要和她會合的友人打電話告訴她，因為警察放了路障，無法直接騎機車到酒吧載她，所以希望她能夠走出來，2人在半路上再會合。
但走到一半，布加看到一群人邊跑邊走了過來，她原本相信班加羅爾是個很安全的城市，以為應該沒什麼，但她完全錯了，人群中大家都在推擠前進，許多人趁機上下其手、亂摸亂抓，那些男性的目標不是「某個人」，而是「所有女性」，「不僅是對我，而是對所有女性」，大家都很驚恐害怕。
布加回憶，當時有人推了她一把，害她摔倒了，她在人群內根本無法站起，幸好有群女性幫了她一把，這群女性的朋友在她們身旁圍成一個圈圈，協助她們安全地離開那裡，布加連忙詢問能否也讓她加入？她才脫離了險境。
布加說，她當時雖然可以打、罵那些猥褻的人，但根本找不到具體的對象，因為她根本不知道是「誰」在摸她，手是從四面八方伸過來，根本不知道誰是誰，即使去報警也沒辦法，那些犯案的人她都不認識、更不知道對方的名字，如果警方問這些問題，她也都回答不出來。
布加指控當地政府根本毫無作為，在慶祝活動上派出的警力遠遠不足，且後續政府也沒有作出任何因應措施，而當她和別人討論這件事時，竟得知相關的事件在去年也曾發生過，她質疑：「既然不是第一次，那政府為何不努力做出對策因應呢？」不該是裝作什麼都沒有發生一樣。
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標題：印度跨年夜傳大規模性騷 受害者：手從四面八方伸來
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