羅興亞幼童陳屍河畔 震撼畫面控訴緬甸暴行
羅興亞1歲多幼童穆罕默德，與母親為逃避緬甸軍政府迫害，不幸在搭船前往孟加拉的途中遇襲，年幼的屍體陳屍在納夫河泥畔上，畫面讓人不忍。（圖擷自DailyMail）
〔即時新聞／綜合報導〕因受不了緬甸政府的「種族清洗」，不少羅興亞人選擇逃離故鄉前往鄰國孟加拉，雖然聯合國收到不少迫害投訴，欲前往緬甸調查卻屢屢碰壁，讓羅興亞人仍處危險之中，今天傳出一張讓人鼻酸的照片，一名才1歲4個月的羅興亞小難民，陳屍在孟加拉與緬甸邊境的納夫河畔（Naf River），其父淚訴：「我兒子的死，能換得世界重視了嗎？」
綜合外媒報導，身為羅興亞人的阿蘭（Zafor Alam）告訴《CNN》，他們位於緬甸若開邦的家鄉，被直升機掃射，緬甸士兵朝他們無情的開火，祖父母全被燒死，整座村莊也被燒個精光，為了躲避軍政府追緝，便投身到納夫河中欲遠渡孟加拉，途中被一位漁民救起，將他帶過邊境。
阿蘭說，到了孟加拉後，他請一位漁民接過他仍在緬甸的妻小，妻小在上船前與他通過最後一通電話，電話中1歲4個月的小兒子穆罕默德（Mohammed）還在電話那頭喊他爸爸，沒想到緬甸軍政府發現了他們，對他們開火，導致船隻翻覆，妻小全數葬身納夫河。
事後，有人致電給阿蘭，並傳給他兒子穆罕默德面部向下，陳屍納夫河泥畔的照片，儼然是前年伏屍土耳其沙灘的敘利亞3歲難民男童艾倫的翻版，讓他痛苦的表示：「看到照片後我寧可去死，我活在這世上已經沒有任何意義」。
羅興亞人以難民身分進到孟加拉，沒有房子、沒有足夠的食物、但至少可以安身在難民營，在緬甸軍政府的暴行下獲得喘息。
翁山蘇姬指出，緬甸政府目前正在致力解決若開邦的問題，只要給緬甸足夠的時間與空間必定能結出碩果。但阿蘭控訴翁山蘇姬對他們的處境不聞不問，若是再給緬甸時間，羅興亞人會遭屠殺殆盡。
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標題：羅興亞幼童陳屍河畔 震撼畫面控訴緬甸暴行
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