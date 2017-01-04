世界最強10大驅逐艦 第1名來自這個國家！

韓國世宗大王級驅逐艦名列美國軍事網站驅逐艦10大排行中的第1名。（圖擷取自美國防務百科網站）

2017-01-04 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍事網站近日公布世界最強的10艘驅逐艦，與往年不同的是，第1名竟然不是美國、日本等軍事強國，而是韓國的世宗大王級驅逐艦，這個排行榜也是首次冠軍非美國的驅逐艦，往年被選為最強驅逐艦的阿利伯克級，意外掉到第2名。

美國防務百科（Defencyclopedia）網站，最近選出2017世界最強的10大驅逐艦排行榜，第1名的KDX-III韓國世宗大王驅逐艦，出乎意料強壓歐美，獲得冠軍。其理由為韓國有十分巨大的造船工業，加上可以有1萬1000噸的滿載排水量，與綜合的傳感器和可以搭載高等武器套件，能攻擊1500公里外的土地目標，成為奪冠的原因。相對第2名的美國阿利伯克級驅逐艦，只有9800噸的滿載排水量，但由於技術先進，往年都蟬聯冠軍。

第3名的日本愛宕級驅逐艦，則有1萬噸的滿載排水量，但因為設計與武器略遜美國的阿利伯格級驅逐艦，列為排行第3名。第4到6名分別是，中國的052D型驅逐艦、澳洲的霍巴特級驅逐艦，以及印度的加爾各答級驅逐艦，都具有尖端設備，加上從槍砲、雷達到導彈發射器的改善，讓排水量7500噸的中國052D型驅逐艦、6900噸的澳洲霍巴特級、7500噸的印度加爾各答級，成為排行榜中的4到6名。

第7名為法國與義大利的共同護衛艦地平線級驅逐艦，由於併入了核心武器和傳感器，加上7000噸的排水量，讓它名列第7；第8則是英國45型驅逐艦，雖然有8000噸的排水量，但船隻已經成為多用途平台，在2018魚叉雷達退議後，成為皇家海軍唯一的防空驅逐艦。

第9名則是中國052C型驅逐艦，7000噸級的船舶建造，加上電子掃描雷達，遠程SAM系統等新技術，成為一艘強大的驅逐艦；第10名則是日本秋月級驅逐艦，這是日本海上自衛隊（JMSDF）中最新的一艘驅逐艦，補充了更大的軍事武器與配備，更能幫助愛宕和金剛級宙斯盾驅逐艦航行。

美國防務百科原文