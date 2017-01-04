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遼寧號將經台海北返？ 國防部：均屬臆測

2017-01-04  21:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國航空母艦「遼寧號」及五艘護衛艦日前航繞台灣東部海域後，目前正在南海演訓，而國防部資深情報研析人員表示，「遼寧號」在結束南海演訓後，極可能經台灣海峽沿著海峽中線北返，但國防部今天（4日）對此表示，外界傳聞均屬臆測，不予評論，將會持續追蹤「遼寧號」動態。

根據《中廣新聞網》報導，中國航空母艦「遼寧號」配有三艘被俗稱「中華神盾」的新式作戰系統，包括052C與052D的飛彈驅逐艦及054A巡防艦，且艦上更有殲15艦載式戰機及直10型直升機，將首次航及渤海、黃海、東海與南海。

對中國此舉，國防部資深情報研析人員表示，正在密切觀察中國航空母艦「遼寧號」是否會在總統蔡英文1/7起出訪的期間，經台灣海峽沿著海峽中線北返，對台灣施加壓力。

國防部表示，中國航空母艦「遼寧號」即將北返的時間與航線，都只是臆測，將不予評論。國防部更表示將會持續追蹤「遼寧號」的動向，並擬定相關對策。

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  • 外傳中國航空母艦「遼寧號」將越台海北返。（路透）

    外傳中國航空母艦「遼寧號」將越台海北返。（路透）

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