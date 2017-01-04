用錢鼓勵小孩學習 專家：效果趨近於0

2017-01-04 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕做父母的對小孩都有「望子成龍」的期待，往往會用利誘的方式鼓勵小孩認真學習，然而近日有一項研究指出，利誘反而會使孩子失去熱忱。

根據香港《蘋果日報》報導，哈佛大學（Harvard University）經濟學教授弗萊爾（Ronald Fryer）表示，許多家長以為用金錢鼓勵小孩學習，能讓他們盡早理解「努力就會有回報」，但事實上效果是趨近於0。弗萊爾解釋，小孩若習慣於外在誘因的驅使，反而會喪失內在誘因，導致不再自動自發的做一件事情。

史丹佛大學（Stanford University）心理學家列帕（Mark Lepper）也做了一項實驗，他找來一群很愛畫畫的小孩，並將他們分為3組，第1組的小孩持續畫畫會有藍絲帶禮物當作獎勵，第2組的小孩持續畫畫也會收到藍絲帶禮物，但事先不知情，第3組的小孩則是沒有任何獎勵。兩週後，第2組及第3組的小孩仍然熱愛畫畫，但第1組的小孩卻越來越不積極。實驗證實當小孩變得只在乎能不能拿到獎勵，過程不那麼重要時，那麼讀書也只會越來越無趣。