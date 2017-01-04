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全球最長壽105歲殺人鯨「老奶奶」 專家推定已離世

科學家推定，被暱稱為「老奶奶」（Granny）的世界最老殺人鯨J2已離世，終年105歲。圖為2010年J2被發現蹤跡。（圖取自CWR官網）

2017-01-04  19:45

〔即時新聞／綜合報導〕被暱稱為「老奶奶」（Granny）的世界最老殺人鯨J2，去年10月12日在哈羅海峽（Haro Strait）現蹤後，研究員一直找不到她，近日遺憾地推定J2已離世，終年105歲。

綜合外媒報導，J2最早於1967年被拍到，被認為是「南方居民殺人鯨」（Southern Resident Killer Whales）群體的大家長，1971年開始成為研究對像，當時科學家估計她已高齡60歲，她的存在讓科學家相當震驚，因為在野生環境，殺生鯨的壽命通常界於60到80歲。

鯨魚研究中心（Center for Whale Research，CWR）的研究員鮑爾科姆（Ken Balcomb）在該中心網站表示，他去年10月12日最後一次看見J2，也許其他鯨魚觀察員在那之後也有發現她的蹤跡，但到年底，「南方居民殺人鯨」群體中已找不到J2，很遺憾地推定她已經死亡。

科學家研究J2已40多年來，發現其蹤跡數千次，她經常帶領一群家庭成員旅行。J2的離世也代表2016年失蹤或死亡的鯨魚達到7隻。

「南方居民殺人鯨」壽命比一般野生殺人鯨長，幾乎與J2相當，包括死於85歲的Ocean Sun和98歲的Lummi。

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  • 科學家研究J2已40多年來，發現其蹤跡數千次，她經常帶領一群家庭成員旅行。圖攝於2009年。（圖取自CWR官網）

    科學家研究J2已40多年來，發現其蹤跡數千次，她經常帶領一群家庭成員旅行。圖攝於2009年。（圖取自CWR官網）

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