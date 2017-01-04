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萬海貨櫃輪擦撞美國貨輪 現場漏油300噸

萬海在新加坡註冊的貨櫃輪「Wan Hai 301」，3日晚間11點50分在馬來西亞南端與一艘與美國航運商總統輪船公司（APL）的貨櫃輪丹佛號（見圖）相撞。（圖擷自straitstimes）

2017-01-04  18:59

〔即時新聞／綜合報導〕萬海（2615）在新加坡註冊的貨櫃輪「Wan Hai 301」，昨（3日）晚間11點50分在馬來西亞南端與一艘美國航運商總統輪船公司（APL）的貨櫃輪相撞，據APL指出，該艘貨櫃輪丹佛號（APL Denver）的油槽受損、導致300噸燃油外洩，目前馬國柔佛港務局及新加坡海事局均派出防污船到場協助處理。

萬海：船仍符合適航性、擬今晚離港

綜合媒體報導，萬海貨櫃輪昨於馬來西亞南端巴西古當（Pasir Gudang）的港外與美國貨櫃輪丹佛號相撞，該處靠近新加坡北部的烏敏島（Pulau Ubin）。據萬海指出，萬海的船隻擦撞並不嚴重、不影響營運，仍符合適航性，已派員於當地協助調查，由於雙方都有保險公司，將委由保險公司處理後續事宜，若順利的話，該貨櫃輪預計今晚將駛離港口。

但萬海也提到，丹佛號有一個油槽受損，在現場釀成燃油外洩，據APL指出，目前現場有300噸燃油外洩，柔佛港務局、新加坡海事局各派出4艘、8艘防污船到場處理，受損貨輪周邊已佈置攔油索，希望能防止油污範圍擴大，今上午在新加坡北岸的海邊能看到海面出現油漬。由於週三晚間潮汐將往東流動，在新加坡東北邊的白沙公園（Pasir Ris Park）一帶的外圍也已佈置攔油索，希望能保護當地的紅樹林及溼地生態。

《中央社》報導指出，「Wan Hai 301」通春輪船齡16年，為一艘2496TEU（20呎）的貨櫃輪，本趟出航將停靠馬來西亞巴生港、馬來西亞柔佛港、新加坡港、香港、高雄港、台北港、韓國仁川港等處。《彭博》報導提到，這起事故並未造成任何人員受傷。

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  • 據美國航運商總統輪船公司（APL）指出，目前現場有300噸燃油外洩。（圖擷自straitstimes）

    據美國航運商總統輪船公司（APL）指出，目前現場有300噸燃油外洩。（圖擷自straitstimes）

  • 柔佛港務局、新加坡海事局各派出4艘、8艘防污船到場處理，受損貨輪周邊已佈置攔油索，希望能防止油污範圍擴大。（圖擷自straitstimes）

    柔佛港務局、新加坡海事局各派出4艘、8艘防污船到場處理，受損貨輪周邊已佈置攔油索，希望能防止油污範圍擴大。（圖擷自straitstimes）

  • 柔佛港務局、新加坡海事局各派出4艘、8艘防污船到場處理，受損貨輪周邊已佈置攔油索，希望能防止油污範圍擴大，今上午在新加坡北岸的海邊能看到海面出現油漬。（圖擷自YouTube）

    柔佛港務局、新加坡海事局各派出4艘、8艘防污船到場處理，受損貨輪周邊已佈置攔油索，希望能防止油污範圍擴大，今上午在新加坡北岸的海邊能看到海面出現油漬。（圖擷自YouTube）

  • 萬海貨櫃輪昨於馬來西亞南端巴西古當的港外與美國貨櫃輪丹佛號相撞，該處靠近新加坡北部的烏敏島。目前新加坡東北邊的白沙公園（Pasir Ris Park）外圍也已佈置攔油索。（圖擷自Google Map）

    萬海貨櫃輪昨於馬來西亞南端巴西古當的港外與美國貨櫃輪丹佛號相撞，該處靠近新加坡北部的烏敏島。目前新加坡東北邊的白沙公園（Pasir Ris Park）外圍也已佈置攔油索。（圖擷自Google Map）

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標題：萬海貨櫃輪擦撞美國貨輪 現場漏油300噸


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