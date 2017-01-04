萬海貨櫃輪擦撞美國貨輪 現場漏油300噸

萬海在新加坡註冊的貨櫃輪「Wan Hai 301」，3日晚間11點50分在馬來西亞南端與一艘與美國航運商總統輪船公司（APL）的貨櫃輪丹佛號（見圖）相撞。（圖擷自straitstimes）

2017-01-04 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕萬海（2615）在新加坡註冊的貨櫃輪「Wan Hai 301」，昨（3日）晚間11點50分在馬來西亞南端與一艘美國航運商總統輪船公司（APL）的貨櫃輪相撞，據APL指出，該艘貨櫃輪丹佛號（APL Denver）的油槽受損、導致300噸燃油外洩，目前馬國柔佛港務局及新加坡海事局均派出防污船到場協助處理。

萬海：船仍符合適航性、擬今晚離港

綜合媒體報導，萬海貨櫃輪昨於馬來西亞南端巴西古當（Pasir Gudang）的港外與美國貨櫃輪丹佛號相撞，該處靠近新加坡北部的烏敏島（Pulau Ubin）。據萬海指出，萬海的船隻擦撞並不嚴重、不影響營運，仍符合適航性，已派員於當地協助調查，由於雙方都有保險公司，將委由保險公司處理後續事宜，若順利的話，該貨櫃輪預計今晚將駛離港口。

但萬海也提到，丹佛號有一個油槽受損，在現場釀成燃油外洩，據APL指出，目前現場有300噸燃油外洩，柔佛港務局、新加坡海事局各派出4艘、8艘防污船到場處理，受損貨輪周邊已佈置攔油索，希望能防止油污範圍擴大，今上午在新加坡北岸的海邊能看到海面出現油漬。由於週三晚間潮汐將往東流動，在新加坡東北邊的白沙公園（Pasir Ris Park）一帶的外圍也已佈置攔油索，希望能保護當地的紅樹林及溼地生態。

《中央社》報導指出，「Wan Hai 301」通春輪船齡16年，為一艘2496TEU（20呎）的貨櫃輪，本趟出航將停靠馬來西亞巴生港、馬來西亞柔佛港、新加坡港、香港、高雄港、台北港、韓國仁川港等處。《彭博》報導提到，這起事故並未造成任何人員受傷。