Master橫掃棋壇 聶衛平嘆：對人類百戰百勝太誇張
2017-01-04 19:25
〔即時新聞／綜合報導〕神秘棋士「Master」持續橫掃圍棋界，今天（4日）他陸續擊敗台灣「紅面棋王」周俊勳等人，稍早「中國棋聖」聶衛平也敗給「Master」，他賽後表示輸得可惜，並說「對人類百戰百勝太誇張」，似乎認定了「Master」是人工智慧。
聶衛平下午與「Master」大戰1小時，最終以5比7落敗，送給「Master」第54勝，賽後「Master」首次開口說話，用繁體字打出「謝謝聶老師」。
「Master」賽後打出繁體字，網友立刻聯想到去年代替AlphaGo下棋的台灣師大博士黃士傑，當時AlphaGo以4勝1敗的成績打敗南韓棋王李世乭，背後程式主要的開發者，就是來自台灣的黃士傑，當時就是由他當AlphaGo的「手」與李世乭對弈。
聶衛平賽後坦言輸得可惜，這盤棋佈局已下得不錯，但中盤時右上角打了「大勺子」，因此斷送好局。他也表示，「對人類高手百戰百勝有點誇張了，我看有些棋的內容，它的對手簡直就是被它嚇死的，僅僅百餘手就崩潰，這已經不能用技術原因來評判了。」
聶衛平說法似乎已認定「Master」非人類，他強調人類要贏「Master」，前半盤必須領先，中盤和官子階段也不可出錯，雖然難度很高，但也提升了人類的圍棋技術。
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