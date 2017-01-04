四川肉品商冷凍櫃查獲2噸保育動物 熊頭就7個

2017-01-04 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕四川破獲一起最大的非法收購與出售保育級動物的案件，共發現7個熊頭、11個熊掌、3個鱷魚掌及大量鷹類屍體，加起來有2噸之多。

據中國《華西都市報》報導，四川省綿陽市警方追查一個肉品經銷商，供應給市內餐館熊肉，沿線追查下發現到經銷商梁姓男子，長期在省外非法收購、運輸保育類珍貴動物。

警方在梁姓男子所持有的冷凍櫃中，查獲大量保育類動物屍體，動物屍體的數量，更多到可以堆成一座小山。

梁男表示，一頭熊的收購價為8000元人民幣（約台幣4萬），而轉手後更有豐厚利潤，另外除了梁姓男子外，還有一名70歲的老嫗與她的女婿、以及3名黑熊養殖屠宰場老闆，涉案其中。

中國自今年1月1日起實施新法，《野生動物保護法》新增加了野生動物棲息地的保護、禁止食用野生動物、野生動物損害補償規定，因此不只賣或殺野生動物違法，就連吃野味也犯法。