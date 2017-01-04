熱門總統人選潘基文將回國 南韓外交部很苦惱
2017-01-04 18:43
〔即時新聞／綜合報導〕前聯合國秘書長潘基文將回到南韓，由於其被視為下任總統有力人選，南韓外交部為該如何迎接他回國相當苦惱，擔心高度禮遇可能引發過度政治化解讀。
潘基文將在本月12日回到南韓，去年12月會見南韓記者時表示，他在擔任聯合國秘書長10年裡的所見所聞，若能做為南韓發展貢獻，他願意許身報國。這段發言被解讀有強烈參選總統的意願。
《韓聯社》報導，南韓外交部為迎接潘基文一事相當煩惱，一負責人今（4）日表示，潘的歡迎儀式具體細節尚未確定，就算外交部舉行歡迎儀式，規模也不會很盛大。
另一位外交部負責人則說，不考慮政治因素，應該為潘基文舉行各種歡迎活動，但基於目前政治局勢，這些活動可能引發不在意料之內的結果，外交部正研究各種方案。
潘基文與最大在野黨「共同民主黨」前黨魁文在寅皆被視為南韓下任總統有力人選，民調名列前茅，根據南韓聯合通訊社和韓國放送公社（KBS）共同委託民調機構「韓國研究」調查的最新民調，文在寅支持度領先潘基文。
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