| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

熱門總統人選潘基文將回國 南韓外交部很苦惱

2017-01-04  18:43

〔即時新聞／綜合報導〕前聯合國秘書長潘基文將回到南韓，由於其被視為下任總統有力人選，南韓外交部為該如何迎接他回國相當苦惱，擔心高度禮遇可能引發過度政治化解讀。

潘基文將在本月12日回到南韓，去年12月會見南韓記者時表示，他在擔任聯合國秘書長10年裡的所見所聞，若能做為南韓發展貢獻，他願意許身報國。這段發言被解讀有強烈參選總統的意願。

《韓聯社》報導，南韓外交部為迎接潘基文一事相當煩惱，一負責人今（4）日表示，潘的歡迎儀式具體細節尚未確定，就算外交部舉行歡迎儀式，規模也不會很盛大。

另一位外交部負責人則說，不考慮政治因素，應該為潘基文舉行各種歡迎活動，但基於目前政治局勢，這些活動可能引發不在意料之內的結果，外交部正研究各種方案。

潘基文與最大在野黨「共同民主黨」前黨魁文在寅皆被視為南韓下任總統有力人選，民調名列前茅，根據南韓聯合通訊社和韓國放送公社（KBS）共同委託民調機構「韓國研究」調查的最新民調，文在寅支持度領先潘基文。

廣告
  • 潘基文將在本月12日回到南韓。（美聯社）

    潘基文將在本月12日回到南韓。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南韓 潘基文 總統
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：熱門總統人選潘基文將回國 南韓外交部很苦惱


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.