美女戒掉臉書、推特等社群一年 感到「寧靜祥和」

2017-01-04 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府女子邦婷（Darla Bunting）曾沉迷臉書（Facebook）、推特（Twitter）、Instagram等社群，在這些社群上擁有眾多好友和關注者，像是在Twitter上追蹤她的粉絲，就高達4千多人，不過她在2016年1月1日宣布「斷網」一年，把所有社群都停用，如今她透過媒體表示，1年後覺得心境「寧靜祥和」，並對一切事物都充滿感激。

《ABC NEWS》報導，邦婷認為人們的生活都圍繞在社群媒體上，所以才把一切都社群都刪掉，她透露，當時牧師建議她禁用社群一個月，不過她自己覺得一個月太短，於是將期限延長到一年。

從事弱勢兒童教育的邦婷開玩笑地說，因為她刪掉社群，在美國大選期間無法發表任何意見，「所以我沒有失去任何好友」，她補充，此次讓她學到，如何先靜下來，暫且不要表達自己的想法、意見，而是先聆聽和自己看法迥異的他人意見，並非急著分享自己的感想。

不過「斷網」一年還是有缺點，邦婷說，許多不是住在附近的親朋好友的動態，她都無法即時得知，「那些沒辦法天天見面的朋友，我沒辦法即時收到她們的照片」。

邦婷近期打算恢復貼文，她建議那些想戒除網癮的人，社群媒體不會消失，一旦恢復使用，是不會錯過任何事的，還是可以透過其他管道獲取新聞，或是其他人的消息。