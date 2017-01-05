美近代犯罪史最惡名昭彰 邪教殺人魔曼松傳病危
〔中央社〕近半個世紀前犯下多起令人髮指謀殺案的美國著名邪教殺人魔曼松（Charles Manson）傳出病危。以帶領邪教殺人著稱的曼松，堪稱美國近代犯罪史最惡名昭彰者之一。
美國有線電視新聞網（CNN）與英國「每日郵報」（Daily Mail）均引述專門報導名人新聞的「TMZ」網站等媒體指出，曼松已住院並傳出病危。
時間倒回1970年6月16日，曼松與他的3名信徒艾特金斯（Susan Atkins）、柯倫溫科（Patricia Krenwinkel）及范豪頓（Leslie Van Houten）在洛杉磯接受審判，因為他們被控犯下兩起震驚全美的凶殘殺人案。
1969年8月9日，有8個月身孕的螢幕漂亮寶貝莎朗泰特（Sharon Tate）、名人髮型設計師賽布林（Jay Sebring）、咖啡店女繼承人佛爾吉（Abigail Folger）、作家佛萊考斯基（Wojciech Frykowski），以及管家的友人巴倫特（Steven Parent），均在莎朗泰特的家中遭殺害。
莎朗泰特的名導丈夫羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）當時因出國，逃過一劫。
隔天晚上，又發生另一起血案。超市高層主管拉比安卡（Leno LaBianca）與妻子羅斯瑪莉（Rosemary），在家中被殺。
凶手在這兩晚奪走7條人命，7人共被刺了169刀、身中7發點22口徑子彈的槍傷。凶手還用死者的血在案發兩戶住宅的牆壁及前門，各寫下「豬」（Pig）這個字，另外還有用血潦草寫下「Helter Skelter」。檢察官質疑，留下血字是曼松希望發動一場種族戰爭。
據專門記載知名人物生平網站「biography」的資料，曼松1934年11月12日出生於俄亥俄州的辛辛那提，酗酒且賣淫的母親16歲生下曼松不久後就與丈夫離婚，曼松被送到一間男子學校。曼松後來回頭找到母親，但母親完全不想理他，很快地曼松就淪落街頭，開始犯下一些小罪。
曼松自1951年開啟他的牢獄生涯，進出牢獄成為家常便飯。1967年3月21日出獄後，隔年就帶頭殺人，使他成為犯罪史上最惡名昭彰的罪犯之一。
曼松不僅受到LSD等迷幻藥的影響，也深受當時的著作和音樂的啟發，例如他們殺人標榜的「Helter Skelter」一詞，即來自披頭四（The Beatles）俗稱「白色專輯」（White Album）的同名專輯歌曲。
此外，曼松對聖經啟示錄中的末日善惡對決有著強烈的信念和興趣，同時也對其他邪教有興趣，並於1967年後與信徒組織了一個幫派，以一些年輕女孩為核心成員。
曼松原先被判死刑，後來改判終生監禁，他2012年申請假釋遭拒後，要等到2027年才能有資格再提申請；而在服刑40多年後的2014年，曼松還獲准迎娶小他54歲的嫩妻柏頓（Afton Elaine Burton）。柏頓說，自己就是為他而生。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 世界最強10大驅逐艦 第1名來自這個國家！
- 神秘棋士「Master」 自曝是AlphaGo推手黃士傑
- 美民主黨電郵遭駭 維基解密否認俄方提供消息
- 當局指俄介入美大選 川普再推文質疑
- 撞緩冲器 紐約火車車禍 逾100人受傷
- 國史館解密 蔣介石曾言「台灣不過為我國一托管地」
- 翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
- 葡萄王將買回庫藏股3000張
- 結核菌入侵引起心包膜炎 心臟大如排球
- 單一陳情系統上線 「投訴總統也可以」
- 昇陽光電12月營收月減32.37%
- 籃球飛人上身 巴特勒轟52分
- 腦積水用腰腹腔引流手術 預後良好
- 春節垃圾清運 43收受點不打烊
- 每次調漲都有鬍鬚張？網友神解：4點優勢讓它倒不了
- 日台交流協會掛牌》日本奪回「一中」解釋權
- 潘姿吟「回歸」 遭國泰「一姊」狙殺
- 禽蛋一次性包材 嘉縣開17張勸導單
- 騎士酒駕自撞 LP被燙成烤小鳥
- 網站賭吃角子老虎 法官：隱蔽的虛擬空間判無罪
- 怪獸強忍喪母痛 五月天淚憶獸媽
- 小混混覺醒 吳俊男花5千萬蓋圖書館
- 李姓老婦車禍亡 警民連手助歸鄉
- 信義區公所招標案 內政部都委會過關
- 〈Let’s talk〉女友竟是大媽寶 綁手綁腳難下決定
- 嘉市副市長 前彰師大校長張惠博接任
- NBA》說好不上俠客烏龍球 歐尼爾改貼麥基醜褲（影音）
- DRTS玉里上路 在地小黃憂生計
- 傳藝中心住宿?新團隊︰不當旅館用
- 提款機前驚見「提款雞」？ 網友笑翻：要5號了
- 台中國際機場揭牌 爭取廉航維修
- 林克穎辯護律師被控涉詐欺 900萬賣陽明山違建
- 新北閱讀王 年借3104筆
- 挺台灣名義參加東奧 日團體簽名請願
- 中國嚴加外匯管制 謝金河：台商資金匯出難度大增
- 唐立淇憔悴開直播 粉絲疑驚見淚痕
- 〈家庭診療室〉女兒逆來順受 丈母娘看女婿就氣
- 汰二行程機車買電動車 雲林補助最高3.4萬
- 盲目護航 民進黨違背過去堅持與價值
- 10年有成 紙風車368走遍台灣
- 伍佰槍戰近百粉絲 計畫登小巨蛋不擔心不夠嗨
- 史前館MV播歌 被指未獲授權
- 中國個人換匯 禁境外買房、投資
- 《台股青紅燈》拚錯經濟的惡果
- 小舢舨遭東北風吹翻 船長獲救嚇到失憶
標題：美近代犯罪史最惡名昭彰 邪教殺人魔曼松傳病危
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email