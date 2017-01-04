丹麥未收到南韓資料 引渡崔順實女兒難度高

2017-01-04 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統朴槿惠醜聞主角崔順實女兒鄭尤拉2日遭丹麥警方逮捕，她將在看守所接受丹麥檢方的引渡調查，不過因南韓政府資料仍未送達，可能會超過親信門獨立檢察組的辦案時限，因此將鄭尤拉引渡回韓難度相當高。

《韓聯社》報導，鄭尤拉3日對丹麥法庭延長監禁4週的決定提出上訴，不過當天就被駁回，因此她將在看守所內接受引渡調查，但因為丹麥法律保障引渡對象的人權，因此鄭尤拉可抵制到底，月底返韓無望。

報導指出，南韓親信門獨立檢察組的辦案時限最長為100天，丹麥檢方獲得資料做出引渡決定至少需要2到3週，屆時可能讓鄭尤拉挺過辦案時限，韓方徹查崔順實的難度也會提高。

丹麥檢方提醒，南韓政府應儘早提供引渡所需充分資料，如我要在鄭尤拉監禁期限內完成引渡，最晚在15日前韓方要正式提出引渡請求。

不過報導提到，即使丹麥檢方做出引渡決定，鄭尤拉還是可以依法上訴到最高法院，若是如此鄭尤拉回國將遙遙無期。