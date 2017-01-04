中國國企管理層涉性騷 400烏干達員工罷工
2017-01-04 17:15
〔即時新聞／綜合報導〕中國國企在烏干達的高層管理人員被指控對員工性騷擾、沒按時支付薪資，至少400名員工在今（4）日進行罷工抗議。
綜合外媒報導，大量烏干達員工在位於首都坎帕拉的中鐵七局集團有限公司辦公室外示威，抗議管理人對員工性騷擾、不僅支付低薪還欠薪。據稱，該公司還要求員工長時間工作、主管毆打上班遲到的員工。
一名員工Agnes Namusisi說，管理人只對那些同意性要求的員工支付薪水，「我在過去3個月都沒拿到酬勞，因為我拒絕老闆的性要求」。另一名憤怒的員工表示，這是他們不到4個內進行第3次罷工，但問題沒獲得解決。
坎帕拉官員Geoffrey Rwakabale說，中鐵七局在當地的鐵路建設工程已停擺3天，等候政府與該公司高層碰面進行討論。坎帕拉市長Erias Lukwago說，如果不解決工人關注的問題，當局將考慮將該公司列為黑名單。
《美聯社》記者致電中鐵七局詢問此事，但並回獲得回覆，其母公司中鐵亦未回應。
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