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泰國新年假期酒駕、超速多 6天426人車禍亡

泰國春武里高速公路2日發生車禍，造成25人死亡。（美聯社）

2017-01-04  16:55

〔即時新聞／綜合報導〕泰國政府統計，6天新年假期全國就發生了3579起車禍，共造成426人死亡、3761人受傷，較去年同期成長25%。

綜合外媒報導，泰國陸路運輸部統計指出，12月29日至1月3日新年假期期間，泰國全國共發生多達3579起車禍，共426人死亡，其中2日春武里高速公路的車禍就造成25人死亡。去年同期泰國車禍死亡人數為340人，今年成長約25%，酒駕與超速仍是發生車禍主因。

泰國政府發言人Weerachon Sukondhapatipak表示，泰國政府在假期設了2047個攔檢點，但不幸的是死亡人數還是增加了。他強調，道路安全將持續推行，不只有在新年期間。

據了解，泰國新年與潑水節是道路死亡率最高的時間點，去年泰國潑水節全國共有442人死於車禍。此外，世界衛生組織（WHO）2015年報告提到，泰國的道路死亡率排名世界第二，僅次於受到戰爭蹂躪的利比亞。

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