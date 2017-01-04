擊敗中國棋聖 「Master」用繁體字說話了！

神秘棋士「Master」下午與中國圍棋界的傳奇「棋聖」聶衛平，大戰1小時，取得第54勝（0敗）。（圖擷自PTT）

2017-01-04 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕神秘棋士「Master」依舊無人能擋，今（4日）早擊敗台灣「紅面棋王」周俊勳後，又連取數勝，下午與中國圍棋界的傳奇「棋聖」聶衛平，大戰1小時後，取得第54勝（0敗），而賽後「Master」首次開口說話，用繁體字打出，「謝謝聶老師」，又讓人聯想到AlphaGo。

綜合媒體報導，從去年12月29日開始，到今天下午為止，一名神秘網路棋手「Master」橫空出世，在圍棋網絡對弈平台上無人能敵，下午中國圍棋界的傳奇人物「棋聖」聶衛平也來求戰，「Master」似乎對於64歲的聶衛平禮遇有加，把每手限時從30秒變長至60秒，雙方在歷經1小時的大戰後，執黑子的「Master」贏聶衛平7目半，拿下現身以來的第54勝，依然保持不敗紀錄。

令人驚訝的是，賽後「Master」首次開口說話，用繁體字打出，「謝謝聶老師」5個字，許多網友立刻聯想到當初代替AlphaGo下棋的台灣師大博士黃士傑；去年AlphaGo 在圍棋賽中，以4勝1敗的成績打敗南韓棋王李世乭，而背後程式主要的開發者，就是來自台灣的師大博士黃士傑，他也在這場人機大戰中，當AlphaGo的「手」與李世乭對弈。

另外有網友發現，推特「Science News」在29日PO出一條推特寫道：「AlphaGo：“Now，I am the master」，發布那條推文的時間點，正是「Master」開始在網路圍棋界大殺四方之前；而「Master」掛韓國國棋，有人認為是因為，韓國棋院曾授予AlphaGo為有史以來第一位名譽職業九段，此次「Master」以繁體字說話，或許也能從中看出一些端倪。

根據中國媒體報導，聶衛平曾在社交媒體表示，「『Master』改變了我們傳統的厚薄理念，顛覆了多年的定式」，在觀看了「Master」40多盤的棋局後，聶衛平感嘆，在看似不能出招的地方出招，而且最後證明它的選擇都不是錯的，只能說明圍棋遠不像我們所想像的簡單，還有巨大的空間等著人類去挖掘，「AlphaGo也好，Master也罷，都是『圍棋上帝』派來給人類引路的」。