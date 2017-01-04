中官員不滿因貪腐遭調查 槍擊書記、市長後自殺

2017-01-04 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省攀枝市發生嚴重槍擊事件，攀枝花市國土資源局局長陳忠恕持槍闖入會展中心，對正在開會的市委書記和市長開槍，並在事後自盡。

綜合外媒報導，陳忠恕疑似因涉嫌貪腐，遭國土資源部空降的新副書記、市長立案調查，心生不滿的情況下持槍闖入會展開槍。

傷者為市委書記張剡、市長李建勤，兩人送醫治療後已無生命危險，但陳忠恕隨後被發現在會展一樓自殺身亡。

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