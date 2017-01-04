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川普紅到中東！庫德族開「川普主題餐聽」

伊拉克庫德族有人因為祟拜川普，開了一家名為「川普魚」的主題餐廳。（圖截自Nader ItayimTwitter）

2017-01-04  16:09

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國準總統川普的狂人性格，為他吸引到不少海外粉絲。根據CNN報導，伊拉克庫德族有人因為祟拜川普，開了一家名為「川普魚」（Trump Fish）的主題餐廳，甚至有人將兒子命名為川普。

伊克拉杜胡克省（Dohuk）12月開了一家特別的魚餐廳，店面商標竟是川普的肖像，而老闆札威地（Nadyar Zawiti）正是川普的粉絲。

有趣的是，這家餐廳修改川普的肖像，將他的髮型與眉毛改成閃電形狀，像極美式足球隊「聖地牙哥閃電」（San Diego Chargers）的商標。

札威地告訴CNN，他祟拜川普的人格特質，既果斷又強硬，希望他將以這樣的強韌特質，解決掉「伊斯蘭國」（IS）。

另外，札威地還表示，他希望有朝一日在白宮附近開分店，如果川普邀提出邀請。不過，對於川普禁止穆斯林入境的競選口號，他則不太苟同。

除了札威地以外，川普也在中東吸引到其他粉絲。一名庫德族戰士將他的兒子命名為「川普．胡笙．賈米爾」（Trump Hassan Jamil）。

該名庫德族男子指出，他將兒子名為川普，因為川普具有性格魅力，從政非常乾淨，這就是為何他贏得總統大選。

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