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中東「賽駱駝」大賽超高科技 訓練師遠端遙控

可愛的駱駝準備出發。（法新社）

2017-01-04  15:15

〔即時新聞／綜合報導〕賽馬、賽鴿很常見，但是您有聽過賽駱駝嗎？中東國家阿拉伯聯合大公國的首都阿布達比（Abu Dhabi）於昨日舉辦有百年歷史的賽駱駝大賽，不過今年特別「高科技」。

一年一度的利瓦運動節為期9天，昨天在阿布達比南部的利瓦沙漠展開，參賽者必須在250公里的沙漠中競速，競賽項目包含賽車、單車、馬、獵鷹及駱駝。

先前賽駱駝競技是由小孩子來控制駱駝行動，但阿拉伯聯合大公國2005年起禁止由孩童操控。今年只見每隻參賽駱駝背上都揹著小機器人，上頭還裝了播音裝置，原來訓練師們改透過遠端遙控來駕馭駱駝。

每隻參賽駱駝的背上都有機器人可以讓訓練師遠端遙控。（法新社）

駱駝們在沙漠中競速。（法新社）

駱駝出發時的英姿。（圖擷取自《USA TODAY》）

訓練師正在等候駱駝越過終點線。（圖擷取自《USA TODAY》）

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相關關鍵字： 中東 阿布達比 阿拉伯聯合大公國 駱駝
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