洲際飛彈試射收尾？ 金正恩說法遭美方打臉

北韓領導人金正恩日前宣稱，洲際彈道飛彈（ICBM）試射已進入收尾階段。（美聯社）

2017-01-04 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩日前宣稱，洲際彈道飛彈（ICBM）試射已進入收尾階段，誇口北韓的核彈能力。對此美國白宮發言人厄尼斯特（Josh Earnest）當地時間3日表示，北韓尚未有將核彈頭小型化，並安裝在洲際彈道飛彈的技術。

金正恩日前發表新年賀詞表示，北韓進行核彈頭爆炸試驗成功，洲際彈道飛彈試射也已進入收尾階段，並說北韓擁有制服美國的核戰爭遏制力，以及覆蓋水陸空和網路空間的強大國防力量。

對此川普2日曾在推特上貼文表示，北韓稱有能在導彈上裝載核彈頭並攻擊美國本土這件事「不會發生」，將擔任川普政府白宮發言人的史派瑟（Sean Spicer）則說，川普意思是美國應做好防衛工作，確保美國本土安全。

厄尼斯特3日在記者會上表示，北韓尚未有將核彈頭小型化，並安裝在洲際彈道飛彈的技術；他也呼籲，為了實現北韓無核化，新任總統川普應傾聽軍方司令的意見，與中國、俄羅斯、日本與南韓的有效合作很重要。美國國務院發言人柯比（John Kirby）也表達同樣觀點。