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2千多片玉連結成衣 東漢「銅縷玉衣」完整曝光

保存最完整的東漢「銅縷玉衣」。（圖擷取自中國新浪）

2017-01-04  14:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽保存最完整的東漢「銅縷玉衣」，最近在博物館展出。經修復後的「銅縷玉衣」玉片總數為2257片，玉與玉以銅線以十字相連結，鑽孔直徑僅1公厘，做工相當精緻細膩。

綜合媒體報導，這件「銅縷玉衣」是在2004年淮北市新體育館施工中發掘漢墓時出土。中國淮北市出土「銅縷玉衣」在安徽省是首次。由於此漢墓多次被盜，「銅縷玉衣」受到嚴重損壞，還經過約2個月對文物進行修復。

玉衣是漢代皇帝和高級貴族下葬時穿用的殮服。根據《後漢書》記載，漢朝皇帝死後使用金縷玉衣，諸侯王、貴人、公主使用銀縷玉衣，大貴人、大公主則使用銅縷玉衣。根據推斷，這件玉衣的主人可能是列侯或級別相當的達官顯貴。

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  • 經修復後的「銅縷玉衣」，玉與玉以銅線以十字相連結，鑽孔直徑僅1公厘，做工相當精緻細膩。（圖擷取自中國新浪）

    經修復後的「銅縷玉衣」，玉與玉以銅線以十字相連結，鑽孔直徑僅1公厘，做工相當精緻細膩。（圖擷取自中國新浪）

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