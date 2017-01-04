祖克柏新年挑戰走遍全美國 BBC：為選總統鋪路

祖克柏在2017年將挑戰走訪全美50州。（彭博社）

2017-01-04 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕臉書創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，他在2017年的新目標是走訪全美50個州，BBC認為這是他在為將來參選美國總統鋪路。

祖克柏每年都會訂定個人目標，像是學習中文、閱讀25本書、每天至少跑1英哩以及打造虛擬管家賈維，他在2017年的新目標是走訪全美50州，並拜訪當地的民眾。

祖克柏在臉書上寫到：「結束了喧囂的2016年，我今年給自己的挑戰是與更多人交談，包括他們如何生活、工作和思考未來。」他還提到，其實他過去已經走訪過20個州，因此，他只要在年底前旅行30州就算是達成目標。

祖克柏其實早已將手伸入政治圈，他在2013年致力於改良美國「H-1B工作簽證」計畫，讓矽谷能更廣泛地聘用海外人才，以及與他的妻子投入慈善事業等。