祖克柏新年挑戰走遍全美國 BBC：為選總統鋪路
2017-01-04 15:02
祖克柏在2017年將挑戰走訪全美50州。（彭博社）
〔即時新聞／綜合報導〕臉書創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，他在2017年的新目標是走訪全美50個州，BBC認為這是他在為將來參選美國總統鋪路。
祖克柏每年都會訂定個人目標，像是學習中文、閱讀25本書、每天至少跑1英哩以及打造虛擬管家賈維，他在2017年的新目標是走訪全美50州，並拜訪當地的民眾。
祖克柏在臉書上寫到：「結束了喧囂的2016年，我今年給自己的挑戰是與更多人交談，包括他們如何生活、工作和思考未來。」他還提到，其實他過去已經走訪過20個州，因此，他只要在年底前旅行30州就算是達成目標。
祖克柏其實早已將手伸入政治圈，他在2013年致力於改良美國「H-1B工作簽證」計畫，讓矽谷能更廣泛地聘用海外人才，以及與他的妻子投入慈善事業等。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 美女檢察官當拍賣官 10分鐘快速搞定
- 屏東縣去年人口又少5千 連續15年負成長
- 網球》張凱貞腸胃炎不敵捷克辣妹 深圳女網無緣8強
- 秦偉現身購物台？這畫面讓網友齊說「對不起」
- 陳喬恩1年300天泡劇組 變拚命三娘全因...
- 王鴻程尬火球 盼提早打職棒
- NBA》雷納德歸隊砍25分 馬刺痛宰暴龍止敗
- MLB》史上最狂蝴蝶球 美網站選這顆（影音）
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 交六廣場i-Voting 命名超冷清
- 皮夾遺落計程車 法籍男報警6分鐘就尋獲
- 撂人押走情敵狠虐 香菸燙眼皮、人吊半空
- 兼顧勞資 學者︰應給予彈性
- 隋棠決定自然產 第二胎台灣生
- 被點名為麥當勞新買主 這三家公司回應是...
- MLB》魔球出手！ 2億簽美聯盜壘王
- 7藝文場館公安不合格 故宮空氣最糟
- 結婚40週年紀念…這夫妻送出3萬件保暖衣
- 裘莉甩陰霾 新年滑雪享天倫
- DRTS玉里上路 在地小黃憂生計
- 利菁收視開紅盤 打趴《18歲》
- 冒險治療 助迷途羔羊重返正途
- 不靠政府1毛錢 他們靠「打群架」為社頭觀光拚出路
- 原教法上路近20年 原住民族實驗教育終露曙光
- 劉崇鳳／羊
- 網球》奧克蘭女網遭爆冷 詹家姐妹逆轉不成無緣開胡
- 單週最佳球員》隔5季再獲獎 張智峰老將價值
- NBA》不知教頭是傳奇球星 字母哥Google一查嚇傻
- 全國最大資源回收站 今正式營運
- 颱風夜吹飛磚 砸死警改判國賠
- 自由廣場》16個學分的霸道
- 年關將近 愛心團體雲林送年菜
- 彰市路邊停車收費上路 空位達5成
- 寒士吃飽30募款 高市10校長送紅包
- 計程車擦撞機車衝進屋 竟是基隆虱目魚名店
- 剛被點名屠狗城 屏警救援受虐犬
- 去年新車掛牌數43.9萬輛 和泰車連15年市佔冠軍
- 工程師收賄十億元？ 台積電澄清：僅百萬元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：祖克柏新年挑戰走遍全美國 BBC：為選總統鋪路
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分