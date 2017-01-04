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上街抗議欠薪 49外勞遭沙國判300下鞭刑

為抗議公司欠薪達半年之久，數十名外籍勞工在去年5月放火燒車表達不滿，遭判處鞭刑。（路透）

2017-01-04  13:25

〔即時新聞／綜合報導〕在沙烏地阿拉伯，有數十名外籍勞工日前抗議沙烏地賓拉登集團企業（Saudi Binladin Group）積欠薪水半年，被沙國以煽動動亂為由，判處300下鞭刑及坐牢。

綜合外媒報導，賓拉登集團與當地最大營造公司「Saudi Oger Ltd」積欠員工薪水達半年之久，為抗議公司對欠薪一事置若罔聞，有數十名外籍勞工在去年5月放火燒車表達不滿，由於沙烏地阿拉伯立法禁止抗議，這些替欠薪勞方發聲的49名外籍勞工帶頭者被沙國以煽動叛亂及毀損公共財為由，判處4個月徒刑與300下鞭刑，其他勞工則被判45天徒刑。

在沙國從事勞動產業的外籍勞工多為巴基斯坦、菲律賓和印度籍，目前尚未得知遭判處鞭刑及坐牢的勞工國籍。

由於石油收入銳減，沙烏地阿拉伯許多企業積欠數萬名外籍勞工薪水，去年9月沙國政府還提供8到11億美金（約新台幣360億）給企業支付勞工薪水。

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  • 由於石油收入銳減，沙烏地阿拉伯許多企業積欠數萬名外籍勞工薪水。（路透）

    由於石油收入銳減，沙烏地阿拉伯許多企業積欠數萬名外籍勞工薪水。（路透）

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