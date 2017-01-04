| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

美國殺人魔曼森 被爆患重病送醫治療

2017-01-04  12:12

〔即時新聞／綜合報導〕在1960、70年代於美國犯下連續殺人案的查爾斯曼森（Charles Manson），被爆出因身染重病被送往醫院治療。

綜合外媒報導，現年82歲的曼森在當地時間週二，從加州Corcoran監獄被送往醫院救治，但沒有透露曼森是受到何種病痛影響。

曼森在1969年與其追隨者「曼森家族」犯下9起連續殺人案，其中一人還是當代著名演員莎朗泰特（Sharon Tate）。曼森雖然被判處死刑，但加州後來通過廢死，讓他的刑責被改為無期徒刑。

廣告
  • 查爾斯曼森（Charles Manson）。（美聯社）

    查爾斯曼森（Charles Manson）。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 曼森 美國 連續殺人
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：美國殺人魔曼森 被爆患重病送醫治療


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.