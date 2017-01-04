美國殺人魔曼森 被爆患重病送醫治療

2017-01-04 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕在1960、70年代於美國犯下連續殺人案的查爾斯曼森（Charles Manson），被爆出因身染重病被送往醫院治療。

綜合外媒報導，現年82歲的曼森在當地時間週二，從加州Corcoran監獄被送往醫院救治，但沒有透露曼森是受到何種病痛影響。

曼森在1969年與其追隨者「曼森家族」犯下9起連續殺人案，其中一人還是當代著名演員莎朗泰特（Sharon Tate）。曼森雖然被判處死刑，但加州後來通過廢死，讓他的刑責被改為無期徒刑。