不選台灣總統了？ 郭董拜年影片獻給中國央視

郭台銘上中國央視紀錄頻道拜年。（圖擷取自騰訊視頻）

2017-01-04 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘是台灣的企業家，許多人推崇他代表藍營出馬選總統。但事業重心早已移往中國的郭董，今年第一支賀年影片獻給了中國《中央電視台》，影片近日在中國網路曝光。

在這段《中央電視台紀錄頻道》的影片中，郭台銘對著鏡頭說，「你好，我是鴻海富士康集團的郭台銘，工業互聯網及智能製造，是我們的未來。」「值此新春之際，僅代表集團百萬員工，向央視紀錄頻道的全球觀眾，拜個年。祝大家，新年吉祥如意。」

美國總統大選去年11月結果出爐，富豪川普爆冷擊敗各方看好的對手希拉蕊，讓台灣藍營支持者聯想到，同樣是億萬富豪、講話風格「霸氣」的郭台銘，應該是在帶領國民黨重振聲勢、扳倒總統蔡英文的理想人選，但郭本人對於這個想法已經駁斥是子虛烏有。