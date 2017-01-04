史前人類尼安德塔人 被發現是「食人族」

2017-01-04 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕考古團隊在比利時戈耶洞穴（Goyet Cave）深處，發現史前人類尼安德塔人（Homo neanderthalensis）駭人的秘密。研究顯示，他們不但以馬肉、馴鹿肉為食，他們也會和同伴「彼此相食」。

綜合媒體報導，考古團隊在洞穴中，發現尼安德塔人的骨骸，包括新生兒、孩童各1名，以及4名成年人，他們身上竟有明顯的切、斷痕，而且使用的手法與弄斷馬匹、馴鹿骨頭無異，以利取出骨髓。比利時考古學家卡賽亞斯（Christian Casseyas）推測，「這裡曾有同類相食的行為」。

根據研究指出，該批戈耶洞穴出土的骨骸，可以追溯至尼安德塔人末期，尚未被智人取代之前，而且他們是高度發展人種，不僅會處理亡者骨骸，還會舉行葬禮儀式，但也有越來越多研究顯示，他們會以亡者的遺體為食物。

加州州立大學北嶺分校人類學者路基爾（Helene Rougier）則表示，這項發現不僅證實尼安德塔人是「食人族」，他們還用殘餘的骨骸，製作成武器，但確切吃人的原因，則有待進一步研究。